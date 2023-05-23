Собчак сообщила, что Васильева соглашалась ей дать интервью за 300 000 рублей, а теперь заливает, что ни за какие деньги

17:27 2023-05-23

Ксения Собчак дала ответ Татьяне Васильевой на ее уверения, что не согласилась на интервью со звездной блондинкой, хотя ей предлагали большие деньги.

Ведущая, журналистка и блогер Ксения Собчак ответила на высказывания актрисы Татьяны Васильевой о том, что та отказалась от интервью с ней за большие деньги.

Собчак не стала скрывать, что 1, 5  года назад ее продюсер приглашал Васильеву на интервью, но доверенное лицо артистки информировало, что она придет только за гонорар в 300 000 российских рублей.

Это удивило команду Собчак, на чем переговоры прекратились.

Ксения пошутила, что в настоящее время готова заплатить такую сумму, так как вдруг Васильева откроет ей тайну о том, что Максим Галкин тоже "ведьмак".

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