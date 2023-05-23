23 мая председатель российской политической партии ЛДПР Леонид Слуцкий публично заявил, что считает целесообразным наделение Луганска и Донецка почётным званием "Город-Герой", поскольку жители Донецкой и Луганской народной республики сталкивались с агрессией украинской армией дольше, нежели народ СССР в годы Великой отечественной войны.

По словам Слуцкого, в 2014 году население ДНР и ЛНР не поддержало государственный переговоров, совершённый на Майдане в Киеве, за что армия Украины предприняла попытку подчинения неподконтрольных себе территорий, потерпев фиаско.