Слуцкий предложил присвоить звание «Город-герой» Донецку и Луганску

17:39 2023-05-23

Леонид Слуцкий утверждает, что столице республик Донбасса заслужили получить статус городов-героев.

23 мая председатель российской политической партии ЛДПР Леонид Слуцкий публично заявил, что считает целесообразным наделение Луганска и Донецка почётным званием "Город-Герой", поскольку жители Донецкой и Луганской народной республики сталкивались с агрессией украинской армией дольше, нежели народ СССР в годы Великой отечественной войны.

По словам Слуцкого, в 2014 году население ДНР и ЛНР не поддержало государственный переговоров, совершённый на Майдане в Киеве, за что армия Украины предприняла попытку подчинения неподконтрольных себе территорий, потерпев фиаско.