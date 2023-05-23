Шаляпин хочет завести двух сыновей и дочку

Наконец-то Прохор Шаляпин созрел для того, чтобы завести потомство. Более того, певец хочет стать многодетным отцом, воспитывающим 2-ух сыновей и 1-у дочь.

Шаляпин не стал скрывать, что погулял как надо, попутешествовал по миру и теперь готов стать ответственным отцом. Он сознался, что его преследует ощущение того, что время летит. Все его коллеги-ровесники скоро примерят статус бабушек и дедушек, а он еще не попробовал себя в роли родителя.

Прохор также высказался относительно суррогатного материнства. Он заявил, что это не его тема. Он убежден, что у ребенка должны быть и мама, и папа.

Певец признался, что все женщины, которые ему симпатичны, заняты, но он не против иметь наследников от разных красивых дам.