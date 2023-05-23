Боррель перепутал сербскую столицу Белград с российским городом Белгород

«А что происходит в Белграде? Я не могу никак прокомментировать происходящее в Белгороде», — заявил 76-летний Боррель.

Напомним, в понедельник, 22 мая, украинская диверсионно-разведывательная группа проникла на территорию Белгородской области России, что послужило причиной введения в регионе правового режима контртеррористической операции.

Сегодня, 23 мая, губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в официальном Tg-канале сообщил, что ранее введённый на территории региона режим КТО отменён.