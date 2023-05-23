Борисова рассказала, как чувствует себя ее дочь Полина, угодившая в больницу

Дана Борисова раскрыла детали неприятного инцидента, произошедшего с ее дочерью Полиной. 15-летнюю девочку укусила собака.

Борисова сообщила, что Полине сделают 6 уколов от бешенства. Наследница звезды находится в больнице, куда подростка доставила скорая помощь.

22 мая ведущая информировала, что собака напала на ее дочь и их собаку Мишель, покусав обеих.

Примечательно, что собака была причиной конфликта мамы и дочки в 2019 году, когда Полина жила с отцом Максимом Аксеновым и забрала с собой Мишель.