Салман Рушди возобновил писательскую деятельность

75-летний автор в очках с черными линзами позировал фотографам после получения медали в Виндзорском замке на западе Лондона от принцессы Анны, сестры короля Карла III.

«Я чувствую себя хорошо, поэтому я смог приехать», - отметил писатель на церемонии награждения.

Интеллектуал индийского происхождения, натурализованный американец и живущий в Нью-Йорке, рассказал, что возобновил писательскую деятельность, хотя на это «потребовалось время».