Салман Рушди возобновил писательскую деятельность

18:15 2023-05-23

Британский писатель Салман Рушди заявил во вторник во время вручения наград в Соединенном Королевстве, что снова начал писать через девять месяцев после нападения с ножом, которое едва не стоило ему жизни в Соединенных Штатах.

75-летний автор в очках с черными линзами позировал фотографам после получения медали в Виндзорском замке на западе Лондона от принцессы Анны, сестры короля Карла III.

«Я чувствую себя хорошо, поэтому я смог приехать», - отметил писатель на церемонии награждения.

Интеллектуал индийского происхождения, натурализованный американец и живущий в Нью-Йорке, рассказал, что возобновил писательскую деятельность, хотя на это «потребовалось время».

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