Чай вдвоем снова будет радовать поклонников в прежнем составе

Стас Костюшкин и Денис Клявер снова будут выступать вместе в составе группы "Чай вдвоем" через 10 лет после того, как оба музыканта развивали сольную карьеру.
Музыканты представили новый клип "Нежная", а в анонсе нового трека заверили, что в курсе, какую музыку хотят слышать от них фанатки и по этой причине добавят в новую композицию классическое звучание.
Вокалисты отметили, что за 10 лет сольных выступлений у каждого из них появился свой стиль, что не могло не учитываться при создании новых треков.
Самым важным является тот факт, что новая песня не разовая акция, а означает возрождение проекта "Чай вдвоем".
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