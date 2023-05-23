Можно подумать, что Ferrari 512S Modulo больше похож на космический корабль, чем на автомобиль

Ferrari 512S Modulo — концептуальный спортивный автомобиль, впервые представленный на Женевском автосалоне 1970 года.
Двигатель Modulo позволял спорткару разгоняться с места до 100 км/ч всего за 3 секунды, а его максимальная скорость составляла 355 км/ч.
Автомобиль создан в единственном экземпляре.
У автомобиля низкий центр тяжести и у него нет дверей. Да, роль дверей и стекол играет единый прозрачный купол, который "выезжает" вперед.
Двигатель здесь 12-цилиндровый, объем которого равен 5 литрам, а мощность составляет 550 лошадиных сил.
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