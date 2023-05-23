Лобода отменила свое выступление в столице Украины из-за обвинений в попытках отбелить репутацию

Украинская певица Светлана Лобода не выйдет на сцену Киева в рамках благотворительного концерта после обвинений в отбеливании репутации, о чем информирует издание "Страна".
Артистка намерена была выступить в загородном комплексе Osocor Residence 25 августа. Вырученные от концерта деньги она хотела отдать на восстановление ЛОР-отделения детской больницы "ОХМАТДЕТ".
Сообщалось, что во время концерта должен был пройти аукцион с уникальными лотами от украинских бойцов.
Примечательно, что сотрудники учреждения здравоохранения заявили, что не принимают участия в подготовке этой акции.
После концерт был отмен согласно совместного решения Osocor Residence и знаменитости.
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