Лобода отменила свое выступление в столице Украины из-за обвинений в попытках отбелить репутацию

Украинская певица Светлана Лобода не выйдет на сцену Киева в рамках благотворительного концерта после обвинений в отбеливании репутации, о чем информирует издание "Страна".

Артистка намерена была выступить в загородном комплексе Osocor Residence 25 августа. Вырученные от концерта деньги она хотела отдать на восстановление ЛОР-отделения детской больницы "ОХМАТДЕТ".

Сообщалось, что во время концерта должен был пройти аукцион с уникальными лотами от украинских бойцов.

Примечательно, что сотрудники учреждения здравоохранения заявили, что не принимают участия в подготовке этой акции.

После концерт был отмен согласно совместного решения Osocor Residence и знаменитости.