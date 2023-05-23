Мисс Россия 2022 Линникова сообщила, что ее поддерживают американцы

Анна Линникова сообщила представителям СМИ в рамках премии RU.TV, что пользуется поддержкой из-за границы, несмотря на происходящее вокруг.

"Мисс Россия 2022" рассказала, что огромную поддержку ей оказал американский комик-политолог Джимми Дор, который хорошо отзывался об РФ.

Анна рассказала, что не намерена уезжать из России, но от путешествий по всему миру отказываться не думает.

Линникова стала участницей "Мисс Вселенная 2022" в Новом Орлеане, но выбыла при отборе 16 лучших претенденток. Первое место досталось представительнице США Р'Бонни Габриэль - самой возрастной победительнице конкурса красоты за всю его историю.