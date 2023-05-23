Баринов заявил, что иноагенты должны вымаливать прощение у своего народа

77-летний Валерий Баринов убежден, что Семен Слепаков, Земфира, Максим Галкин обратились в Мосгорсуд не только для того, чтобы вернуться в РФ.

Артист убежден, что этим артистам страшно. Он призвал соотечественников поставить себя на место иностранных агентов.

Звезда заметил, что изначально многие из них выступали за свободу слова и не жалели при этом даже своих родных.

После остались без родины за рубежом, где их никто не ценит.

Баринов порекомендовал "проштрафившимся" артистам "приползти в Россию" и просить прощения.