Вуди Аллен спас своего друга, который чуть не умер за обедом в ресторане, подавившись куском свинины

Знаменитый на весь мир кинорежиссер Вуди Аллен спас своего коллегу и друга Эндрю Штейна от гибели, о чем информирует издание Page Six.

Последний подавился куском свинины за обедом в итальянском ресторане Нью-Йорка. Режиссер использовал прием Геймлиха, чтобы помочь другу.

Все, кто наблюдал за ситуацией, отметили, что 87-летний режиссер действовал решительно и быстро.

Штейн в интервью представителям СМИ заметил, что происходящее походило на сцену из его картины. Кинодеятель убежден, что, если бы не сообразительность Аллена, то его уже бы не было среди живых.

В минувшем году Вуди Аллен информировал, что после съемок своего 50-го фильма уйдет из кино.