Любитель орхидей рассказал про полезную подкормку для любимых цветов на основе яблок

Жидкая подкормка на основе яблок - известное средство в среде заядлых цветоводов.

Если вы новичок в этом деле, то примите к сведению этот полезный рецепт, за который орхидея хорошо отблагодарит.

После яблочной подкормки растение чувствует себя намного лучше, листики выглядят крепкими, блестящими, здоровыми. Цветоносы образуются быстрее и в большом количестве.

Важный компонент такой подкормки - органическая кислота, а также средство богато витаминами и микроэлементами.

Готовится настой из яблочных очисток. Берем два средних яблока на литр воды. Очищаем яблоки от шкурок, в это время ставим воду на огонь и кипятим.

В кипяток надо окунуть фруктовые очистки и герметично укрыть крышкой. Дадим постоять жидкости два дня в темном месте при комнатной температуре.

После положенного срока готовый настой надо процедить и использовать для полива. Для одного раза необходимо небольшое количество подкормки.

Частота применения - раз в две недели, уже через 4 недели вы заметите первый результат.