Роботизированные такси Waymo появятся на платформе Uber

В Соединенных Штатах роботы-такси от дочерней компании Google Waymo также будут доступны для поставщика услуг такси Uber.

Сотрудничество должно начаться в конце этого года в городе Феникс, объявили компании во вторнику.

Автомобили будут доступны для бронирования через собственное приложение Waymo.

Uber отказался от собственной разработки беспилотных автомобилей в конце 2020 года.

Ранее тестовый автомобиль от Uber стал причиной единственного известного смертельного случая с участием автомобиля-робота.