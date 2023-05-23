Роботизированные такси Waymo появятся на платформе Uber

В Соединенных Штатах роботы-такси от дочерней компании Google Waymo также будут доступны для поставщика услуг такси Uber.
Сотрудничество должно начаться в конце этого года в городе Феникс, объявили компании во вторнику.
Автомобили будут доступны для бронирования через собственное приложение Waymo.
Uber отказался от собственной разработки беспилотных автомобилей в конце 2020 года.
Ранее тестовый автомобиль от Uber стал причиной единственного известного смертельного случая с участием автомобиля-робота.
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