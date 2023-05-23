Актер Рэй Стивенсон, компаньон Тора и легионер Рима, умер в возрасте 58 лет

Родственники Стивенсона заявили, что он умер в воскресенье, за четыре дня до своего дня рождения.

Итальянская газета La Repubblica сообщила, что он был внезапно госпитализирован на острове Искья во время съемок.

Рэй Стивенсон родился в Лисберне, Северная Ирландия, в 1964 году. Его семья переехала в Англию, когда ему было восемь лет.

После нескольких лет работы на британском телевидении он дебютировал в кино в фильме Пола Гринграсса « Теория полета» в 1998 году.