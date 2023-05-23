Агрономы рассказали, как по форме огурца определить, каких элементов ему не хватает

Но как определить, чего именно не хватает растению? Оказывается, для этого достаточно посмотреть на плоды.
Если плоды больше похожи на груши, чем на огурцы, это говорит о дефиците калия. Нужно внести подкормку с данным элементом.
Кривыми огурцы вырастают только в одном случае: когда им не хватает воды. Решение проблемы – регулярный полив.
Огурцы, у которых сужаются кончики, говорят садоводу о необходимости внести в почву азотное удобрение, минеральное или натуральное.
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