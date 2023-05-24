Как легко и быстро размножить сирень: дачники назвали самые простые методы

00:13 2023-05-24

Сирень – один из самых красивых кустарников. Неудивительно, что многие дачники хотят иметь на своих участках побольше такой красоты.

Вариантов несколько. Можно просто купить готовые саженцы, выбрав понравившийся сорт. Только нужно выбирать растения с закрытой корневой системой.

Можно размножить сирень при помощи корневой поросли. В этом случае не придется тратить деньги на покупку саженца.

Ранней весной или осенью нужно выбрать наиболее крепкий саженец под материнским растением и отсадить его.

Еще один способ – размножение сирени черенками. Для этого нужно срезать зеленые черенки во время цветения или использовать одеревеневшие побеги, заготовленные осенью.

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