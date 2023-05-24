Как легко и быстро размножить сирень: дачники назвали самые простые методы

Вариантов несколько. Можно просто купить готовые саженцы, выбрав понравившийся сорт. Только нужно выбирать растения с закрытой корневой системой.

Можно размножить сирень при помощи корневой поросли. В этом случае не придется тратить деньги на покупку саженца.

Ранней весной или осенью нужно выбрать наиболее крепкий саженец под материнским растением и отсадить его.

Еще один способ – размножение сирени черенками. Для этого нужно срезать зеленые черенки во время цветения или использовать одеревеневшие побеги, заготовленные осенью.