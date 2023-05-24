Садоводы объяснили, чем нужно поливать мульчу, чтобы в ней не завелись вредители

В качестве мульчи можно использовать различные материалы, в том числе листья растений и деревьев. Опытные огородники советуют выбрать листву орешника.

Но в мульче со временем могут завестись вредители. Чтобы этого не произошло, ее нужно обработать противогрибковым средством, например, «Триходермином».

Есть также специальные составы для борьбы с грибком, споры которого могут находиться в мульче. Это «Фитоспорин-М» и «Актара».

Препарат «Битоксибациллин» поможет избавиться от такого опасного заболевания, как фитофтора томатов, вощбудители которой могут присутствовать в мульче.