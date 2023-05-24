Лучшее весеннее удобрение для голубики: дачники назвали состав для рекордного урожая

Но этим элементом дело не ограничивается. С момента появления первых почек растение отчаянно нуждается в фосфоре и калии.

Без фосфора кусты не смогут противостоять болезням, а калий как раз и отвечает за богатый урожай ягод.

Летом голубике также нужен калий, но и без других элементов она не сможет нормально развиваться. По этой причине лучшим решением будут комплексные удобрения.

После сбора урожая тоже стоит подкормить голубику. На этот раз ей нужны цинк и магний, это нужно учитывать при выборе удобрений.