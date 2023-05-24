Лучшее весеннее удобрение для голубики: дачники назвали состав для рекордного урожая

00:41 2023-05-24

Урожай голубики зависит от того, хватает ли ей питательных веществ на каждом этапе роста. Весной это в первую очередь касается азота.

Но этим элементом дело не ограничивается. С момента появления первых почек растение отчаянно нуждается в фосфоре и калии.

Без фосфора кусты не смогут противостоять болезням, а калий как раз и отвечает за богатый урожай ягод.

Летом голубике также нужен калий, но и без других элементов она не сможет нормально развиваться. По этой причине лучшим решением будут комплексные удобрения.

После сбора урожая тоже стоит подкормить голубику. На этот раз ей нужны цинк и магний, это нужно учитывать при выборе удобрений.

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