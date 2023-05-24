Дачный эксперт объяснил, в каких случаях мульчирование не приносит ни малейшей пользы

Но все это работает только при условии, что мульчирование выполнено правильно, с соблюдением определенных условий.
Даже небольшая ошибка может свести эффект мульчирования к нулю. Это происходит, например, если толщина мульчи меньше 5 см.
Еще один важный момент – регулярное обновление мульчи. Со временем материал отдает полезные вещества почве и перестает справляться со своими функциями.
Необходимо также правильно выбирать материалы для мульчирования с учетом особенностей конкретных растений.
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