Как избавиться от слизней в огороде с помощью пива: дачники назвали самые необычные способы

Например, предотвратить появление слизней на участке помогают пивные ловушки: емкости с пивом, вкопанные возле грядок.

Вредители пойдут на хмельной запах, останется только периодически вытряхивать их по мере заполнения ловушек.

Междурядья в огороде и в теплице можно просыпать гравием. Ползать по острым камням слизням не позволит нежное брюшко.

Вредители очень не любят хвою, торф, чай, кофейную гущу. Все это замечательно подойдет для мульчирования грядок: и растения подкормите, и от слизней избавитесь.