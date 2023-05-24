Как избавиться от слизней в огороде с помощью пива: дачники назвали самые необычные способы

Например, предотвратить появление слизней на участке помогают пивные ловушки: емкости с пивом, вкопанные возле грядок.
Вредители пойдут на хмельной запах, останется только периодически вытряхивать их по мере заполнения ловушек.
Междурядья в огороде и в теплице можно просыпать гравием. Ползать по острым камням слизням не позволит нежное брюшко.
Вредители очень не любят хвою, торф, чай, кофейную гущу. Все это замечательно подойдет для мульчирования грядок: и растения подкормите, и от слизней избавитесь.
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