Дачники подсказали, что насыпать в уличный туалет, чтобы от него больше не было неприятного запаха

Но дачники придумали, как бороться с этой проблемой, причем без привлечения специалистов и лишних трат на оплату их услуг.

Способ очень простой, но эффективный. Для устранения нежелательного запаха потребуются только вода и обычная пищевая сода.

Нужно взять пачку соды и высыпать ее в ведро теплой воды, а потом перемешивать до полного растворения.

Затем жидкость нудно вылить прямо в выгребную яму. Стоит учитывать, что запах исчезнет не сразу, а через несколько дней. Зато в ближайшее время он уже не появится.