Как повысить эффективность любой огородной подкормки: способ, о котором не знает большинство дачников

01:43 2023-05-24

Дачники используют различные подкормки, чтобы дать растениям все необходимые питательные вещества.

Однако далеко не всегда огородные культуры способны полностью усваивать полезные элементы, поэтому им требуется помощь.

Усилить эффективность любого удобрения за счет улучшения его усвоения поможет препарат, который продается в любой аптеке.

Это глицин, который нужно добавлять прямо в подкормку. Препарат продается в таблетках, их нужно предварительно измельчить.

Кстати, глицин работает не только как усилитель удобрения. Он полезен для растения сам по себе и может считаться компонентом подкормки.

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