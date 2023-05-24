Как ускорить созревание помидоров и перца с помощью обычных спичек: необычных лайфхак от садоводов

В процедуре нет ничего сложного. Для начала нужно продезинфицировать острый нож и заострить одну сторону спички.

Затем ножом делается сквозной разрез на 7-10 см вдоль ствола растения на высоте около 15 см от земли.

В получившуюся расщелину нужно вставить спичку, а потом аккуратно вынуть нож. Все это станет серьезным стрессом для растения.

В результате оно изо всех сил начнет бороться за выживание, направив все силы на созревание плодов, в чем и заключалась цель всей процедуры.