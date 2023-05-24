Знаменитый нью-йоркский Flatiron нашел покупателя за 161 миллион долларов

Торги прошли на открытом воздухе, в нижнем Манхэттене, перед сотней зрителей, и всего в них приняло участие семь покупателей, сообщили AFP в Mannion Auctions.

Здание было продано группе покупателей во главе с его застройщиком Джеффом Гуралом, объявила Mannion Auctions.

80-летний Джефф Гурал представляет интересы 75% владельцев железного здания.

22-этажное офисное здание высотой 87 метров, расположенное на пересечении 22-й улицы, Пятой авеню и Бродвея, «Флэтайрон» было построено за 2 года и завершено в 1902 году в стиле изящных искусств.

Его заостренная форма, узнаваемая среди всех и давшая ему название, объясняется пересечением Пятой авеню и Бродвея, единственной артерией Манхэттена, не совпадающей с прямолинейной плоскостью острова.