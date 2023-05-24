В Мексике средь бела дня расстреляли журналиста

Марко Аурелио Рамирес был убит средь бела дня, когда он выходил из своего дома в городе Теуакан.
Он десятилетиями работал в нескольких СМИ, служил в местной администрации и работал в радиопрограмме.
Мексиканское отделение «Репортеров без границ» (RSF) сообщило, что Марко Аурелио Рамирес в качестве государственного служащего способствовал аресту подозреваемых преступников.
«RSF призывает к быстрому и прозрачному расследованию», — заявили в неправительственной организации.
По данным RSF, с 2000 года в Мексике было убито более 150 журналистов. Большинство преступлений не раскрыты.