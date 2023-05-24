Израиль принял спорный бюджет с поддержкой ультраортодоксальных партий

По словам представителя партии Нетаньяху «Ликуд», бюджет был одобрен в последнем чтении. Ранее внутри коалиции в течение нескольких недель велись споры по поводу распределения средств.

По данным Кнессета, общий бюджет составит около 484 миллиардов шекелей (120 миллиардов евро) на 2023 год и около 514 миллиардов шекелей (около 130 миллиардов евро) на 2024 год.

Согласно сообщениям СМИ, после голосования Нетаньяху сказал: «Мы будем продолжать в течение четырех хороших лет».

Если бы бюджет не был принят до 29 мая, парламент был бы автоматически распущен. Потребовались бы новые выборы. В прошлом несколько правительств не смогли принять бюджет.

Перед голосованием несколько партнеров по коалиции пригрозили не голосовать за бюджет. Глава МВД Итамар Бен-Гвир и его религиозные партнеры по коалиции потребовали больше денег на нужды своих ведомств.

Нетаньяху удалось достичь соглашения с отдельными партиями незадолго до окончательного голосования.

Тысячи людей провели демонстрацию в Иерусалиме во вторник вечером против выделения дополнительных средств ультраортодоксальным политикам.

Лидер оппозиции Жаир Лапид также раскритиковал распределение средств как разорительное. Бюджет способствует зависимости части населения от государства.

Правая религиозная коалиция Нетаньяху имеет большинство в 64 из 120 мест в парламенте.