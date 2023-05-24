Российские власти сообщают об атаке беспилотников в Белгороде – ситуация остается напряженной

Власти Белгородской области сняли режим КТО, введенный в связи с боевыми действиями.

Юридический статус «антитеррористической операции» закончился, сообщил Telegram губернатор области Вячеслав Гладков.

Позже Гладков подтвердил сообщения о взрыве в Белгороде во вторник вечером.

По его словам, взрывное устройство было сброшено на дорогу с беспилотника.

Пострадала машина, написал губернатор и опубликовал фото машины с вмятинами и трещинами на лобовом стекле.

По предварительной информации, никто не пострадал.