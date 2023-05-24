Чеботина спешно удалилась с премии RU TV, узнав о том, что статуэтку ей должна вручать Галич

Люся Чеботина фотографировалась на красной ковровой дорожке, но недолго, чтобы не встретиться с Идой Галич.

Певица даже не стала получать статуэтку, узнав, что делать это поручено блогерше. Она стала победительницей в категории "Звезда русского радио".

Напомним, что совсем недавно подруги сильно повздорили. Галич накинулась на Чеботину за срыв съемок ее шоу.

Блогерша заявила, что ее команда ожидала знаменитость, а та так и не явилась. Каждая описала свое видение проблемы, но конфликт так и не был разрешен.