Чеботина спешно удалилась с премии RU TV, узнав о том, что статуэтку ей должна вручать Галич

Люся Чеботина фотографировалась на красной ковровой дорожке, но недолго, чтобы не встретиться с Идой Галич.
Певица даже не стала получать статуэтку, узнав, что делать это поручено блогерше. Она стала победительницей в категории "Звезда русского радио".
Напомним, что совсем недавно подруги сильно повздорили. Галич накинулась на Чеботину за срыв съемок ее шоу.
Блогерша заявила, что ее команда ожидала знаменитость, а та так и не явилась. Каждая описала свое видение проблемы, но конфликт так и не был разрешен.
__comment_author_name__
__comment_createdAt__
__comment_comment__
__comment_children_length__