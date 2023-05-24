Китай хочет вывести сотрудничество с Россией «на новый уровень»

КНР готова развивать сотрудничество с Россией в различных сферах и поднимать его на «новый уровень», заявил премьер-министр Ли Цян на встрече с премьер-министром России Михаилом Мишустиным в Пекине.

Мишустин впервые посетил китайскую столицу в среду, 24 мая и проведет встречи по различным аспектам внешнеполитических и экономических вопросов.

Рабочая программа российского премьера стартовала сегодня с двусторонних переговоров в расширенном составе с участием делегаций.

Как сообщалось ранее, будет обсуждаться наращивание торгово-экономических связей, особое внимание планируют уделить промышленности, энергетике, транспортной отрасли, сельскому хозяйству. По окончании пройдет подписание документов.