Подольская отправила Костомарову композицию Преснякова Живи

Владимир Пресняков представил свой трек "Живи" на премии RU.TV.

Оказывается, что жена и коллега певца Наталья Подольская на этапе написания этой композиции отправила ее известному фигуристу Роману Костомарову, который тогда был в критическом состоянии.

Исполнительница рассказала об этом, общаясь с корреспондентами различных изданий в рамках премии RU.TV.

Подольская сообщила, что с большой любовью и уважением относится к семье спортсменов и желает Роману скорейшего выздоровления.

Наталья рассказала, что у олимпийского чемпиона есть прозвище тигр, а называют его так за невероятную силу духа.