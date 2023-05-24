Подольская отправила Костомарову композицию Преснякова Живи

Владимир Пресняков представил свой трек "Живи" на премии RU.TV.
Оказывается, что жена и коллега певца Наталья Подольская на этапе написания этой композиции отправила ее известному фигуристу Роману Костомарову, который тогда был в критическом состоянии.
Исполнительница рассказала об этом, общаясь с корреспондентами различных изданий в рамках премии RU.TV.
Подольская сообщила, что с большой любовью и уважением относится к семье спортсменов и желает Роману скорейшего выздоровления.
Наталья рассказала, что у олимпийского чемпиона есть прозвище тигр, а называют его так за невероятную силу духа.
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