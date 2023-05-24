Пригожин рассказал о потерях ВСУ в Артемовске

Несмотря на то, что российским силам пришлось сражаться с превосходящими в численности подразделениями противника им удалось довести потери ВСУ в Артемовске до рекордных 50 000.

Кроме того, до 70 000 укранских военных получили ранения в боях за Бахмут.

По словам Пригожина «в лучшие моменты» российская группировка достигала здесь около 50 000 «штыков», когда у противника было не менее 82 тысяч.

Российские войска также понесли существенные потери, но они в три с небольшого раза ниже украинских, проинформировал Пригожин.