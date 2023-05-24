Собчак призналась, что Васильева ее похвалила, назвав ведьмой

Ксения Собчак восприняла слова Татьяны Васильевой в свой адрес как комплимент.

Актриса назвала журналистку ведьмой. Ксения расшифровала значение понятия: "ведьма - ведающая женщина".

Единственное, что напрягает звездную блондинку, чтобы именитая артистка не призывала сжечь ее.

Васильева называла Ксению в своем последнем интервью и "сатаной в юбке" и обвиняла в том, что та покинула РФ с запуском СВО.

Также Татьяна Григорьевна уверяла, что была приглашена на интервью в шоу Собчак за большие деньги, но ответила отказом. У блогерши на этот счет другая информация.

Факт приглашения актрисы в свой проект Ксения Анатольевна не отрицает. Дело в том, что гонорар Васильевой составлял 300 000 российских рублей, что ведущей и ее команде показалось чересчур и они отказались звать к себе звезду экрана.