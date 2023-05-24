Нутрициолог рассказала, кому лучше не употреблять клубнику

Несмотря на то, что клубника богата витаминами группы В, А, С, Е и железом, ее следует употреблять с осторожностью или вовсе исключить людям, которые страдают от заболеваний ЖКТ. Среди них желчекаменная болезнь и язва желудка.

Также имеет смысл отказаться от клубники, если у вас повышена кислотность желудка. Специалист говорит, что запрет не абсолютный, но людям, у которых есть вышеперечисленные проблемы, стоит проконсультироваться с врачом, и, если он разрешит, употреблять клубнику в небольших количествах и только после еды.