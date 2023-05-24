Теледоктор Александр Мясников дал совет, который поможет быстро победить агрессию

Чтобы быстро справиться с агрессивным приступом Александр Мясников советует просто выпить стакан воды, и некоторое время посидеть спокойно желательно в тихом месте, не двигаясь. Победить ярость также будет легче, если умыться холодной водой.

Эффективным приемом борьбы с агрессией может стать и улыбка. Если вы чувствуете, что вот-вот готовы наброситься на человека с кулаками, просто улыбнитесь. Правда, важно, чтобы улыбка была искренней.