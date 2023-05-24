Богомолов обругал российскую элиту за оплакивание своей красивой жизни, а не погибших в СВО

Худрук Театра на Малой Бронной Константин Богомолов, муж Ксении Собчак, написал статью с комическим названием "Диетическое горе", где обругал российскую элиту за презрение к родному государству и оплакивание прошлой беспечной жизни.

Театральный деятель заявил, что знаменитости после запуска СВО вместо работы выбрали другой путь. Они пребывают в состоянии растерянности и страдают по прошлой жизни.

Богомолов обратил внимание на то, что эти личности плачут не по погибших на фронте, а по своему счастливому смеху, белоснежным улыбкам, беззаботной жизни.

Режиссер призвал звезд перестать рефлексировать, так как "поезд истории пошел по иным рельсам".