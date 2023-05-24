Нетфликс анонсировал выход реалити-шоу по мотивам сериала Игра в Кальмара

В планах Нетфликс выпустить реалити-шоу, которое будет называться Игра в Кальмара: Испытание в ноябре 2023 года. Пока детали шоу не раскрываются. Известно только, что соревноваться в нем будет 456 человек. Победителю достанется впечатляющий приз размером в 4,56 миллионов долларов. Это рекорд для реалити-проектов.

Ранее ходили слухи о том, что на съемках были пострадавшие из числа участников. Якобы они подверглись перегреванию. Но компания опровергла эти сведения, заявив, что на съемках соблюдаются все необходимые меры безопасности.