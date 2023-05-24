Ирина Дубцова поделилась с фанатами, почему набрала лишний вес

Певица рассказала, что причина ее набора веса вовсе не в бесконтрольном потреблении пищи. Она хотела бы выглядеть стройной, какой была пару лет назад, но в связи с состоянием здоровья это пока проблематично.

У Дубцовой диагностировали заболевание щитовидной железы, и назначили гормональную терапию, которая и приводит к увеличению массы тела. Болезнь сопровождается проблемами со сном и гипертонией, поэтому без лечения не обойтись. Но певица уверена, что со временем ей удастся вернуть себе былую стройность.