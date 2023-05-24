Победители музыкальной премии RU.TV уже известны

Церемония вручения музыкальной премии RU.ТV прошла 23 мая в столичном "Крокусе". На культурном событии собралась куча российских артистов.

Интересно, что победителям вручались статуэтки в виде самоваров.

В качестве ведущих на сборном концерте присутствовали Ида Галич, Александр Рогов, Давид Манукян и Милана Хаметова.

Открывала торжественное мероприятие исполнительница Анна Asti, которую признали "Певицей года". Артистка получила 3 статуэтки в этом году.

Лучшим исполнителем на церемонии признан Джони. Лучшей группой названа Artik & Asti.

Музыканты "Чай вдвоем" Стас Костюшкин и Денис Клявер воссоединились в первый раз с 2012 года в рамках премии, за что получили награду.