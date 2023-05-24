Анна Седокова рассказала, что ей приходится бороться с недугом, вызывающим отек лица

11:18 2023-05-24

Певица Анна Седокова пожаловалась в соцсетях, что ее одолела болезнь, из-за которой у нее опухает лицо, что сказывается не только на внешности, но и на самочувствии.

Анна Седокова рассказала, что из-за болезни у нее отекает лицо, появляется сыпь на коже на конечностях, и красные пятна на верхней части тела. Эти симптомы сопровождаются сильной слабостью. Певица не скрывает, что очень расстроена тем, что из красивой женщины она, по ее же словам, превращается в Шрека.

Седокова отметила, что находится под наблюдением докторов, но проблема пока не решена, хотя сдаваться она не собирается. От какого именно недуга она страдает, звезда не уточнила, но ранее говорилось, что у Седоковой сильная аллергия.

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