Анна Седокова рассказала, что ей приходится бороться с недугом, вызывающим отек лица

Анна Седокова рассказала, что из-за болезни у нее отекает лицо, появляется сыпь на коже на конечностях, и красные пятна на верхней части тела. Эти симптомы сопровождаются сильной слабостью. Певица не скрывает, что очень расстроена тем, что из красивой женщины она, по ее же словам, превращается в Шрека.

Седокова отметила, что находится под наблюдением докторов, но проблема пока не решена, хотя сдаваться она не собирается. От какого именно недуга она страдает, звезда не уточнила, но ранее говорилось, что у Седоковой сильная аллергия.