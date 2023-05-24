«Странно и неприемлемо» — Борис Джонсон отвергает новые обвинения Partygate

Пресс-секретарь консервативного политика заявил во вторник вечером , по сообщению Би-би-си , что это была "очередная политически мотивированная интрига".

Доверенное лицо экс-премьер-министра и депутаты-консерваторы заявили, что обвинения были сделаны левыми правительственными чиновниками.

The Conservative Telegraph цитирует лидера тори, который сказал, что это была «охота на ведьм» против правого крыла партии.

Кабинет министров, ранее передал в полицию информацию о нескольких нарушениях в лондонской резиденции правительства на Даунинг-стрит и в официальном загородном поместье Чекерс.

Согласно газете The Times, дневники Джонсона показали визиты друзей и семьи в Чекерс, что было запрещено в то время из-за ограничений.