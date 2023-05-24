Ксения Бородина выступила в защиту Юлии Высоцкой, которую стали критиковать за ее кулинарные способности

Телеведущая Ксения Бородина призвала прекратить буллинг в отношении Юлии Высоцкой. В Сети стали активно обсуждать отрывки из ранних кулинарных передач Юлии, где у нее не все получалось на кухне, и смеяться над ведущей кулинарного шоу.

Бородина считает, что это уже не добродушное подтрунивание, а настоящая травля, и призвала прекратить насмешки над Юлией. По ее словам, это ранит актрису, у которой и без того непростая судьба.