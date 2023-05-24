Лепс в интервью Павлу Воле признался, что был плохим отцом своим четверым детям

Осенью 2022 года Григорий Лепс впервые стал дедом. В связи с этим Павел Воля его поздравил, и спросил, много ли времени он проводит с ребенком. Лепс ответил, что он был плохим отцом, и будет плохим дедом, и признался, что детей он практически не видел.

Плотный гастрольный график не позволял артисту проводить много времени с семьей, поэтому воспитанием его четверых детей преимущественно занималась супруга. В этом отношении по признанию Лепса, мало что изменилось, поэтому ему едва ли удастся стать хорошим дедушкой.