Стало известно, что Дом моды модельера Вячеслава Зайцева перейдет в собственность его сыну Егору

Всего на имя покойного Вячеслава Зайцева было зарегистрировано 14 предприятий, но все они кроме одного были убыточными, и в последние пару лет практически не работали. Стабильной прибылью мог похвастаться только Дом моды, который приносил в год 64 миллиона российских рублей.

Сыну Зайцева Егору, которому достанется вся собственность отца, чтобы обеспечить деятельность Дома моды пришлось долго судиться, а также частично распродавать имущество и активы.