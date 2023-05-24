Стало известно, что Дом моды модельера Вячеслава Зайцева перейдет в собственность его сыну Егору

11:53 2023-05-24

Наследство покойного модельера Вячеслава Зайцева достанется его сыну Егору: сейчас прибыльным является только Дом моды.

Всего на имя покойного Вячеслава Зайцева было зарегистрировано 14 предприятий, но все они кроме одного были убыточными, и в последние пару лет практически не работали. Стабильной прибылью мог похвастаться только Дом моды, который приносил в год 64 миллиона российских рублей.

Сыну Зайцева Егору, которому достанется вся собственность отца, чтобы обеспечить деятельность Дома моды пришлось долго судиться, а также частично распродавать имущество и активы.

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