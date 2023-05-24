Улиток и слизней можно убрать с огорода простым дедовским способом

Для борьбы с этими вредителями подойдет лекарственный розмарин. Слизни и улитки очень не любят запаха этого ароматного растения с нотками эвкалипта, лимона и сосны - они сразу уползают с грядок, как только его почувствуют.

Прекрасным природным репеллентом служит и петрушка посевная с ярко выраженным эфирным запахом. Она отлично отпугивает моллюсков, не давая им ни единого шанса задержаться на грядках.

Еще одно эффективное растение для борьбы с улитками и слизнями в огороде - тимьян. Он активно выделяет ароматические вещества, отпугивающие насекомых.

Все эти три растения можно использовать в домашней кухне. Они придают блюдам пикантный, незабываемый вкус и аромат.