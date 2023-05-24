Звезда катины Гардемарины Шевельков заявил, что Украина всегда была поделена на 2 части

Владимир Шевельков стал гостем передачи Бориса Корчевникова "Жизнь и судьба" на "Россия-1".
Актер заявил, что украинское государство всегда было "разделенным на части".
Звезда "Гардемарины, вперед!" много раз был в Украине на съемках. Еще тогда в Донбассе, Одессе и Харькове было как в РФ. Люди там изъяснялись на русском.
Он заметил, что соседняя страна была поделена пополам по этому признаку.
Шевельков назвал государство так называемой канадской Украиной.
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