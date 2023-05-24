Ольга Бузова дала комментарий по поводу слухов о ее романе со Станиславом Бондаренко

12:05 2023-05-24

Певица Ольга Бузова рассказала о том, почему она не встречается и не будет встречаться со Станиславом Бондаренко.

После того, как актер Станислав Бондаренко снялся в клипе Ольги Бузовой, где сыграл ее возлюбленного, в прессе поползли слухи о возможном романе знаменитостей. Ольга быстро отреагировала на повышенный интерес к ее личной жизни.

Она заявила, что не встречается со Станиславом Бондаренко, хотя он очень талантливый человек. И напомнила, что Станислав женат, а для Бузовой состоящий в браке мужчина не может рассматриваться ею в качестве потенциального партнера.

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