Ольга Бузова дала комментарий по поводу слухов о ее романе со Станиславом Бондаренко

После того, как актер Станислав Бондаренко снялся в клипе Ольги Бузовой, где сыграл ее возлюбленного, в прессе поползли слухи о возможном романе знаменитостей. Ольга быстро отреагировала на повышенный интерес к ее личной жизни.

Она заявила, что не встречается со Станиславом Бондаренко, хотя он очень талантливый человек. И напомнила, что Станислав женат, а для Бузовой состоящий в браке мужчина не может рассматриваться ею в качестве потенциального партнера.