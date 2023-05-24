Филипп Киркоров планирует достроить свой новый дом до осени

Филипп Киркоров поделился с поклонниками не только положительными изменениями в личной жизни, но и рассказал о том, что строит новый дом. Там, по словам певца, будет все отделано в минимализме.

Филипп признался, что он очень устал от блеска и ярких красок, которые сопровождают его на его шоу, поэтому в новом доме хочется чего-то более простого и спокойного. У певца уже есть дом, где он живет со своими детьми Мартином и Аллой-Викторией.