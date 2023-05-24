Картина Бекмамбетова Пропавшая без вести стала лидером по просмотрам в Америке

Картина Тимура Бекмамбетова в жанре триллера "Пропавшая без вести" (перевод на английский - "Missing") оказалась самой востребованной у жителей США в рамках популярного онлайн-сервиса Netflix.
Такие сведения предоставила пресс-служба киностудии "Базелевс".
Фильм обогнал даже новый боевик с Дженнифер Лопес в главной роли под названием "Мать".
Проект Бекмамбетова собрал в прокате 45 000 000 долларов.
Картина стала продолжением триллера "Поиск", вышедшем в прокат в 2018 году. Главным персонажем фильма является 18-летняя Джун.
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