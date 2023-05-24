Картина Бекмамбетова Пропавшая без вести стала лидером по просмотрам в Америке

Картина Тимура Бекмамбетова в жанре триллера "Пропавшая без вести" (перевод на английский - "Missing") оказалась самой востребованной у жителей США в рамках популярного онлайн-сервиса Netflix.

Такие сведения предоставила пресс-служба киностудии "Базелевс".

Фильм обогнал даже новый боевик с Дженнифер Лопес в главной роли под названием "Мать".

Проект Бекмамбетова собрал в прокате 45 000 000 долларов.

Картина стала продолжением триллера "Поиск", вышедшем в прокат в 2018 году. Главным персонажем фильма является 18-летняя Джун.