Церемония прощания с Кучеренко началась, появились первые снимки с убитой горем Гурцкой

В настоящее время в российской столице прощаются в замминистром культуры и образования Петром Кучеренко близкие и коллеги.
Траурная церемония проходит в Богоявленском кафедральном соборе.
Первые снимки на отпевании покойного появились в Сети. Внимание на себя обращает вдова Кучеренко, исполнительница Диана Гурцкая. Она одета во все черное.
На камеру попал момент, когда убитая горем женщина склонилась над открытым гробом.
Диана и Петр прожили вместе 18 лет. Брак они зарегистрировали в 2005 году, а через несколько лет в семье появился сын Костя.
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