Церемония прощания с Кучеренко началась, появились первые снимки с убитой горем Гурцкой

В настоящее время в российской столице прощаются в замминистром культуры и образования Петром Кучеренко близкие и коллеги.

Траурная церемония проходит в Богоявленском кафедральном соборе.

Первые снимки на отпевании покойного появились в Сети. Внимание на себя обращает вдова Кучеренко, исполнительница Диана Гурцкая. Она одета во все черное.

На камеру попал момент, когда убитая горем женщина склонилась над открытым гробом.

Диана и Петр прожили вместе 18 лет. Брак они зарегистрировали в 2005 году, а через несколько лет в семье появился сын Костя.